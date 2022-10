Prefeitura de Diadema antecipa o pagamento de 8.500 funcionários

Da Redação



25/10/2022 | 09:32



A Prefeitura de Diadema vai antecipar o pagamento do funcionalismo. Para celebrar o Dia do Servidor Público, comemorado na sexta-feira (28), o crédito dos vencimentos dos cerca de 8.500 funcionários públicos e bolsistas será feito quinta-feira.

"É uma forma de valorizar os servidores públicos de Diadema, que são personagens essenciais na construção de uma cidade melhor. Desde o início desta gestão, não temos poupado esforços para melhorar as condições do nosso funcionalismo público e assim seguiremos", destacou o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT).

Neste ano, os reajustes implementados pela Prefeitura nos salários e nos benefícios do funcionalismo resultaram em um reajuste de 17,15%, na média, dos valores totais recebidos pelos servidores, o que foi um dos maiores percentuais aplicados pelas administrações públicas no Grande ABC.

BENEFÍCIOS

Esse número envolveu a incorporação de R$ 150 (março de 2022) para todas as categorias, o aumento salarial de 7,12% (julho e outubro de 2022), acréscimo de 35,3% (maio, julho e outubro de 2022) nos vales alimentação e refeição. Além disso, o servidor contou com abono de R$ 600 em duas parcelas (janeiro e fevereiro der 2022).

Outras conquistas obtidas pelo funcionalismo, há anos esperadas, foram a implementação do plano de carreira da GCM (Guarda Civil Municipal), a aplicação do Piso Salarial Nacional aos Agentes Comunitários de Saúde e a elevação do Piso Salarial Municipal com o aumento dos vencimentos dos agentes de cozinha 1.

Também destacam-se a expressiva convocação de novos servidores públicos por meio de concurso público e o reequilíbrio das contas do Ipred (Instituto de Previdência do Servidor de Diadema), que corria sério risco de insolvência e poderia prejudicar todo o funcionalismo da ativa bem como os aposentados.