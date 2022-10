Obtenha licenças originais do Windows e do Office a partir de US$ 6,15

Da Redação

Do 33Giga



25/10/2022 | 07:55



Se você está procurando por licenças baratas do Windows 11, Windows 10 e pacotes do Office, saiba que a Keysfan fornece licenças e software originais. A empresa conta com 95% de satisfação no Trustpilot, graças a uma política de máxima atenção às necessidades do cliente. Ela fornece suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, para orientar cada comprador desde a compra até a instalação. Além disso, se uma chave de licença defeituosa for fornecida por engano, a Keysfan fará a alteração imediatamente, sem problemas ou espera.

Na Keysfan, você pode comprar uma chave genuína do Microsoft Office 2021 Professional por apenas US$ 27,67. O software é vendido como licença perpétua e inclui aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher e Access. Na combinação de 5 PCs, por sua vez, cada licença custa apenas US$ 13,73.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Economize até 62% em oferta do Office e combos com o cupom BKS62

50% de desconto no Windows com o cupom BKS50

Na Keysfan, todos os sistemas operacionais Windows estão com até 50% de desconto. Isso significa que você pode comprar um Windows 10 Pro genuíno e barato por apenas US$ 7,59. E mais: se optar por mais chaves, poderá levar cada software por apenas US$ 6,15.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Keysfan também vende licenças para empresas

Os produtos que você encontra na Keysfan são voltados para indivíduos, mas a empresa também leva em consideração grupos de alta demanda, como empresas. Veja ofertas de licenças por volume.

Outras ferramentas em oferta

A Keysfan também oferece uma ampla seleção de software de ferramentas para computador, incluindo jogos de última geração, antivírus de segurança, editores de vídeo, e uma variedade de outros aplicativos e programas. Veja algumas das ofertas mais atraentes:

Por que escolher a Keysfan?