Bia Haddad vibra pela algoz Luisa Stefani e celebra vaga no Finals: 'Animada'

24/10/2022 | 21:25



Mesmo derrotada na final de duplas do WTA 1000 de Guadalajara, no México, Beatriz Haddad Maia saiu de lá com sentimentos positivos, já que a campanha do vice foi suficiente para levá-la, ao lado da parceira casaque Anna Danilina, ao WTA Finals. Foi a primeira vez que uma brasileira se classificou para o torneio. Além disso, Bia deixou a frustração pelo revés de lado ao mostrar admiração por sua algoz na final, a compatriota Luisa Stefani, que ficou um ano longe das quadras para se recuperar de lesão e já venceu o segundo título em dois meses.

"Queria parabenizar a Lu pelo retorno. Essa volta por cima, de vir de uma lesão, que é um momento muito duro para um atleta, e já ganhar dois títulos é incrível", afirmou Bia, que já está se preparando para a disputa do Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas de simples e as oito melhores duplas da temporada.

Neste ano, a competição será disputada em Forth Worth, nos Estados Unidos, a partir da próxima segunda-feira, dia 31. Após o Final, a paulista ainda representará o Brasil na Bille Jean King Cup, na Argentina, entre 11 e 12 de novembro. "Estou muito animada para o Finals, já começamos a preparação, e também para terminar o meu ano na Billie Jean King Cup. Estou me preparando da melhor maneira possível para tentar levar esse ponto para o Brasil", comentou.

Para melhorar ainda mais o final desta temporada histórica, Bia subiu posições nos rankings da WTA na atualização desta segunda-feira. A boa campanha tanto nas duplas quanto em simples fez a brasileira retomar sua melhor posição da carreira no ranking de simples, no 15º posto. Como duplista, foi melhor ainda, com a melhor colocação da vida, no 13º lugar.

"Estou muito feliz com a minha semana, pela minha equipe e também pela Anna. Nós sabíamos que seria uma semana muito dura e a gente conseguiu trabalhar bem e se classificar para o Finals. Isso traz confiança para o nosso trabalho e também no processo", finalizou.