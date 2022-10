Leslie Jordan, ator de 'Will & Grace', morre aos 67 anos

24/10/2022 | 20:55



O ator Leslie Jordan, vencedor do Emmy cujo sotaque e versatilidade sulistas fizeram dele um destaque de comédia e drama em séries de TV, morreu nesta segunda-feira, 24, em Los Angeles após sofrer um mal súbito e bater seu carro em um poste. Tinha 67 anos e se destacou em séries como Will & Grace e American Horror Story.

"O mundo é definitivamente um lugar mais triste hoje sem o amor e a luz de Leslie Jordan", disse um representante do ator em comunicado por e-mail. "Ele não era apenas um megatalento que dava alegria em trabalhar junto, mas também ofereceu à nação um santuário emocional". Nativo do Tennessee, Jordan ganhou o Emmy como ator convidado em 2005 por Will & Grace e apareceu recentemente na comédia Call me Kate, de Mayim Bialik. Também coestrelou o seriado The Cool Kids. Outros créditos incluem Fantasy Island e The United States vs . Billie Holiday.

Na pandemia, Jordan se tornou uma sensação no Instagram, onde seus vídeos de comédia o fizeram sair de 80 mil seguidores para mais de 5 milhões. Ele ganhou seguidores inesperados em 2021, quando passou um tempo durante o bloqueio pandêmico perto da família em sua cidade natal. Leslie Jordan também fez uma carreira brilhante no teatro, estrelando peças como Sordid Lives, que virou filme protagonizado por ele.