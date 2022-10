Filha de Silvio Santos critica 'O Rei da TV': 'História mal contada'

24/10/2022 | 19:55



Daniela Beyruti, diretora de televisão e filha de Silvio Santos, fez uma publicação criticando a série O Rei da TV, do Star+, que conta a história do pai dela.

Primeira filha do empresário com Íris Abravanel, ela disse que assistiu a apenas um episódio da produção e resolveu não continuar: "Me perguntei: quem produziu isso? Com que intuito?".

"História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável!", criticou.

Nos comentários da publicação, outra filha do dono do SBT, Silvia Abravanel, também fez críticas à série, dizendo que tentou assistir e "deu até medo".

"Dos personagens ao enredo, uma lástima. Realmente, a impressão que dá é que foi de maldade, principalmente com a história do nosso pai e da nossa família", escreveu a apresentadora.

Segundo a sinopse, O Rei da TV busca contar a trajetória de Silvio Santos, "mostrando as várias fases de sua carreira, incluindo erros e acertos, recordes de audiências, insucessos e todos os grandes desafios enfrentados para construir o SBT e seu império".

Protagonizada por José Rubens Chachá, Mariano Mattos Martins e Leona Cavalli, a série está disponível no Star+ desde 19 de outubro.