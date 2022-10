Torcida do Corinthians faz campanha para Vítor Pereira continuar no time em 2023

24/10/2022 | 18:55



Apesar de ficar com o vice da Copa do Brasil, a torcida do Corinthians está satisfeita com o trabalho do técnico português Vítor Pereira. A melhora nítida na equipe ao longo da temporada faz os corintianos confiarem que a continuidade do treinador no clube é a melhor solução para alcançar títulos na próxima temporada.

Diante as incertezas sobre a renovação de contrato de Vítor Pereira com o Corinthians, a torcida alvinegra decidiu usar as redes sociais para fazer um apelo ao português. Nesta segunda-feira, a #FicaVP está entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Vítor Pereira tem sido alvo de questionamentos semanalmente sobre a sequência de seu vínculo com o Corinthians. O treinador já deixou claro que essa decisão passa pelo desejo de sua família, que ficou em Portugal. Vítor Pereira confirmou que teve conversas com o presidente Duílio Monteiro Alves, mas não dá grandes pistas sobre qual decisão tomará.

"Já me sentei com o presidente e estamos a discutir as coisas. Não há decisão nenhuma. Há um início de conversa. Ele já percebeu o que se passa, há muito tempo. Tenho vontade (de ficar), sinceramente", afirmou o treinador após a vitória sobre o Santos no último sábado, na Vila Belmiro, por 1 a 0.

"A questão familiar é fundamental para mim. Não posso deixar a minha família mal para eu ser feliz. Se eu ficar aqui, tenho que sentir que eles estão bem. Não vou me sentir bem se eles não tiverem bem. Não é uma situação simples. Seria uma mudança pesada (da família, de um país para outro)", afirmou Vítor Pereira sobre a necessidade de aprovação familiar para seguir no Brasil.

A discussão não passa apenas pelo treinador. A sua comissão técnica também tem restrições familiares. "Não é uma situação só minha, todos têm filhos pequenos, o Felipe (Almeida, auxiliar) só tem um filho, que nasceu agora. Está há meses e meses sem ver o bebê, os outros também têm filhos pequenos. Ser treinador é uma coisa maravilhosa, mas a família vai ficando para trás. Nos últimos 12 anos, eu não vi meus filhos, não acompanhei o crescimento deles", relatou Vítor Pereira.

O principal objetivo de Vítor Pereira nesta reta final de temporada é levar o Corinthians ao segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a disputa se concentra com Internacional e Flamengo. A equipe alvinegra joga novamente na quarta-feira, às 21h45, diante do Fluminense, na Neo Química Arena.