Kim Kardashian condena falas antissemitas de Kanye West

24/10/2022 | 18:49



Kim Kardashian se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira, 24, dias após seu ex-marido, o rapper Kanye West, ter feito publicações consideradas antissemitas. Sem citar o nome do músico, a empresária condenou as atitudes e afirmou que está do lado da comunidade judaica.

Kris Jenner, mãe de Kim, e suas irmãs Khloe Kardashian e Kendall e Kylie Jenner também se manifestaram sobre o assunto. Todas elas compartilharam a mesma publicação nos stories, que diz: "Eu apoio os meus amigos judeus e a comunidade judaica".

"Discurso de ódio nunca é aceitável ou desculpável. Estou junto com a comunidade judaica e peço que a violência terrível e a retórica odiosa contra eles cheguem ao fim imediatamente", escreveu.

Kanye foi criticado depois postar mensagens de teor antissemita, que faziam referência a teorias da conspiração sobre a suposta influência da comunidade judaica. Depois disso, sua conta no Instagram chegou a ser bloqueada por espalhar desinformação.

Na última quarta-feira, 19, o rapper pediu desculpas pelos comentários antissemitas que fez nas redes sociais, mas também afirmou "não se arrepender" das falas.