Maior festival itinerante de desenvolvimento sustentável das Américas chega a São Bernardo com atividades gratuitas à população

"Adotar políticas corporativas em consonância com um futuro mais igualitário e sustentável é um caminho sem volta. E a Santos Brasil avança ano a ano nas ações baseadas nos princípios que compõem o Pacto Global da ONU, do qual somos signatários desde 2013. Inserir a comunidade e os agentes sociais locais nesse processo, ajudando a disseminar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas cidades onde a Companhia está, fazendo com que o cidada~o seja agente transformador de sua comunidade e do mundo, é mais um importante passo nessa caminhada. Por isso, abraçamos esse projeto da NTICS, por meio da Lei Rouanet", diz Béatrice de Toledo Dupuy, gerente de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Santos Brasil.

Cerca de 4 mil pessoas devem passar pelo Caminhão Conhecendo os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) neste sábado (29), das 10h às 17h, no CAMP SBC (Centro de Formação e Integração Social), em São Bernardo. O projeto traz atividades gratuitas para toda a família.Realizado pela Ecotransforma, NTICS Projetos e patrocinado pela Santos Brasil, este é o maior festival itinerante de desenvolvimento sustentável das Américas com o objetivo global de regenerar o planeta e a humanidade. O caminhão está circulando de norte a sul do país com informações e atividades sobre os 17 ODS da ONU (Organização das Nações Unidas), para 13 cidades em sete estados brasileiros.A carreta vai parar no CAMP SBC e serão montadas tendas, uma para cada ODS, com várias oficinas como a de currículo, de horta domiciliar em vasos suspensos, de robótica, de reciclagem, além de atividades práticas, realidade virtual, exposições, rodas de conversa, trocas de experiência, bate-papo e vídeos interativos, entre outras dezenas de atividades divididas dentro e fora do caminhão. Empresas, universidades e instituições poderão participar de talks para debaterem o que já existe e o que ainda precisa ser feito dentro de cada cidade, estado e país.De salários justos aos cuidados para uma saúde de qualidade e proteção social, o projeto tem como objetivo ampliar o debate sobre as 169 metas dos 17 ODS da Agenda 2030 da ONU junto a professores e alunos da rede pública de ensino, assim como com toda a população de São Bernardo e região. "Chegamos em um momento em que todos devemos nos unir para a regeneração deste planeta que habitamos. Desde 2017, criamos a iniciativa Conhecendo os ODS, que conta com o Caminhão ODS, que leva formas práticas das pessoas colocarem os ODS em suas vidas", explica Ana Carolina Xavier, diretora de Inovação e ESG da NTICS Projetos.O Caminhão Conhecendo os ODS conta com parceiros expressivos como ONU para Alimentação e Agricultura, Escola da Integridade, Pacto Global, WFP - Programa Global de Alimentos, ONU Habitat, ONU Mulheres, Refúgio 343, Kornerz, SB Sustainable Business Solutions, além do renomado artista Ciro Palomino.Além disso, vai contar com nomes e personalidades locais que dão voz ao desenvolvimento sustentável dentro das comunidades, como Projeto Badulfran, MDV Movimento em Defesa da Vida, Super Geek, Camp SBC, Sylmys Artes, Scuti Eco Solution, Redhutos, Denise da Rocha Crochê, ABREE, Colônia Z17, Cerâmicas Baluarte, Bioterapia, Instituto Potências Quebradas, CUFA, Ampliume, Corpo de Bombeiros, Colégio Objetivo, Escola de Enfermagem Myrthes Silva, entre outros.O Caminhão Conhecendo os ODS é a maior itinerância ODS das Américas e até fevereiro de 2023 vai passar por Senador Canedo (GO), Ipatinga (MG), Vespasiano (MG), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Santos (SP), Guarujá (SP), Imbituba (SC), Itapoá (SC), Rondonópolis (MT), Sinop (MT), Boa Vista (RR) e Silves (AM). Além de São Bernardo do Campo, onde opera dois centros de distribuição, a Santos Brasil patrocina o projeto em outras três cidades: Santos, Guarujá e Imbituba. Para saber mais sobre o projeto clique aqui