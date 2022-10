Mozart Santos dará chance a novos jogadores no Guarani por causa dos desfalques

24/10/2022 | 17:28



Livre do rebaixamento, é natural que o técnico Mozart Santos dê mais oportunidades para outros jogadores nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Outro motivo que força essa escolha é o fato de três jogadores estarem suspensos para o próximo duelo diante do Bahia.

Richard Rios e Eduardo Person, no meio-campo, e Lucas Ramon, na lateral-direita, estão fora do confronto por suspensão. No meio, três jogadores disputam pelas duas vagas. Leandro Vilela tem presença mais certa, enquanto a outra deve ficar com Madison ou Índio.

Já na lateral-direita, o substituto natural seria Diogo Mateus. Ele, porém, vem tratando lesão muscular na coxa e não deve se recuperar a tempo. Assim, Ludke deve receber uma oportunidade.

Mozart Santos ainda contará com o retorno do atacante Bruno José, que ficou fora da vitória por 1 a 0 diante do Cruzeiro por pertencer ao clube mineiro. O volante Rodrigo Andrade e o atacante Nicolas Careca seguem em transição.

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Guarani soma 47 pontos, em 11º lugar. O jogo contra o Bahia será na sexta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada. Depois, encerra a temporada diante da Chapecoense, no domingo (6), às 18h30, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).