Grande ABC tem mais de 15 mil motoristas com a CNH vencida; veja calendário de renovação

24/10/2022 | 17:19



O Grande ABC tem 15.138 mil motoristas com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida entre novembro e dezembro de 2021, e que precisa ser renovada até a próxima segunda-feira, dia 31 de outubro. Segundo dados do Detran (Departamento de Trânsito de São Paulo), a região concentra 7% dos documentos irregulares registrados em todo Estado, que contabiliza 220.481 no total.

Proporcionalmente, São Bernardo é a cidade com maior número de documentos vencidos nos últimos dois meses do ano passado, com 4.634. Na sequência aparecem Santo André (4.287), Diadema (2.258) e Mauá (1.920) com mais condutores da região que precisam renovar os documentos.

O maior prazo para regularização ocorreu por conta da pandemia da Covid-19. Em março de 2020 a renovação dos documentos foi suspensa devido às medidas restritivas implantadas para conter a circulação do vírus, e apenas em novembro de 2021 que o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) definiu cronograma com novos prazos, conforme o mês de vencimento. (Veja calendário abaixo)

O Detran ressalta que para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário, como nos casos de suspensão ou cassação do documento.

Após o prazo de renovação, o motorista que circular com a CNH vencida estará cometendo infração gravíssima e poderá ser multado, em caso de fiscalização de trânsito, no valor de R$ 293,47 e sete pontos na carteira – até o último dia do mês, o motorista com o documento vencido em novembro e dezembro de 2021 ainda encontra-se em situação regular para circulação nas vias.

O diretor de atendimento do Detran, Ilídio Machado, reforça a importância de efetuar a regularização do documento quanto antes.

“Por questão de segurança durante a crise sanitária os prazos foram prorrogados, porém, é importante renovar assim que possível para não ficar com a carteira irregular. Antes da pandemia, mais de dois milhões de documentos eram emitidos por mês, sendo 85% oriundos de atendimento on-line. Durante os dois últimos anos, o serviço virtual foi intensificado e é possível fazer a renovação e outros processos de maneira rápida e segura pelo site ou aplicativo”, afirmou o diretor.

RENOVAÇÃO DIGITAL

O motorista pode renovar a CNH de forma on-line pelo portal do Detran.SP ( www.detran.sp.gov.br ), do Poupatempo ( www.poupatempo.sp.gov.br ), aplicativo do Poupatempo digital ou ainda pelo WhatsApp do Detran.SP (11 2178-9494).

Para renovar a CNH é preciso acessar os canais digitais, confirmar ou atualizar os dados e agendar e realizar o exame médico na clínica indicada pelo sistema.

Para o condutor que irá renovar as carteiras de habilitação categorias A e B é necessário realizar exame médico com um profissional credenciado pelo Departamento de Trânsito. No caso de profissionais que exercem atividade remunerada será preciso fazer também o exame psicológico.

Após a aprovação nos exames, o solicitante deverá pagar a taxa de emissão, no valor de R$ 116,50 e aguardar orientações via e-mail para acessar a CNH Digital, que tem a mesma validade do documento físico e ficará disponível aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) – o motorista receberá ainda a CNH física, pelos Correios, no endereço indicado pelo motorista.

A regularização também pode ser feita presencialmente, porém é preciso agendar a data e horário do atendimento no site do Poupatempo.

MAIOR VALIDADE

Os documentos renovados já constam com uma nova validade. Em 2020, através da lei federal 14.071, o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) passou por modernização e a CNH agora tem prazo de validade de 10 anos para condutores com menos de 50 anos. Para os motoristas com idade entre 50 e 69 anos a validade é de cinco anos e os condutores com 70 ou mais precisam renovar o documento a cada três anos.