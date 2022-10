Mbappé e Messi aparecem na lista dos atletas com os maiores contratos no esporte

24/10/2022 | 16:42



Kylian Mbappé e Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, são os únicos jogadores de futebol que aparecem na lista dos dez atletas com os maiores contratos já feitos, segundo lista publicada pelo jornal Le Parisien.

O atacante francês ocupa a primeira posição, após assinar este ano um acordo de 630 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) com vínculo até 2025. Já o argentino fica na segunda colocação do ranking, quando assinou um acordo em 2017 com o Barcelona de 555 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões).

Os atletas mais bem pagos estão em muitas outras modalidades, como o boxe, o basquete dos Estados Unidos (NBA) e o beisebol. Algumas modalidades de maior destaque não aparecem na lista do Top 10, como o tênis, que vive de premiações predefinidas, e a Fórmula 1, que conta com contratos cheios de sigilo.

A lista se refere a todo o montante que um desportiva vai receber pelos anos de contrato, desde salário mensal até participações em premiações e metas no clube. No futebol, os valores são formulados por dois motivos basicamente: reconhecer a importância do atleta e impedir que ele se transfira para outra equipe.

Confira o ranking dos atletas com os contratos mais do mundo do esporte:

630 milhões de euros - Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, futebol)

555 milhões de euros - Lionel Messi (Paris Saint-Germain, futebol)

510 milhões de euros - Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs, futebol americano)

456 milhões de euros - Floyd Mayweather (boxe)

432 milhões de euros - Mike Trout (LA Angels, beisebol)

370 milhões de euros - Canelo Alvarez (boxe)

370 milhões de euros - Mookie Betts (LA Dodgers, beisebol)

346 milhões de euros - Francisco Lindor (NY Mets, beisebol)

345 milhões de euros - Fernando Tatis Jr (San Diego Padres, beisebol)

335 milhões de euros - Bryce Harper (Philadelphia Phillies, beisebol).