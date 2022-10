Santo André apresenta novo executivo de futebol

Pedro Lopes

Especial para o Diário



24/10/2022 | 15:35



O Santo André já iniciou os preparativos para a disputa do Campeonato Paulista. O Ramalhão informou que Marco Gama,de 36 anos, será seu novo executivo de futebol. O anúncio foi feito pelo Instagram do time, na sexta-feira (21).

O dirigente tem passagens pelo Marcílio Dias(SC) e XV de Piracicaba, e chega no Ramalhão para participar da montagem do elenco para o Campeonato Paulista de 2023, junto à nova comissão técnica.

Marco se despediu do XV em abril deste ano, através de sua rede social. Na publicação, ele agradece o clube pela confiança e lembra os principais feitos enquanto esteve no cargo. Esteve diretamente envolvido na maior venda da história do clube, negociações visando o futuro nas categorias de base e reestruturação do departamento de futebol.