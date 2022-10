Silviano Santiago vence o Prêmio Camões

24/10/2022 | 15:34



Crítico literário e romancista, o mineiro Silviano Santiago ganhou o Prêmio Camões - o mais prestigioso da língua portuguesa. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira, 24, após a reunião do júri do prêmio.

"Silviano Santiago, além de escritor com uma obra literária com vários prêmios nacionais e internacionais (Jabuti, Oceanos, etc.), é um pensador capaz de uma intervenção cívica e cultural de grande relevância, com um contributo notável para a projeção da língua portuguesa como língua do pensamento crítico, no Brasil e fora dele (nos países ibero-americanos, africanos, nos Estados Unidos e na Europa)", diz uma nota do júri.

O ministro da Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva destacou o perfil de intelectual interventivo do autor. "Com uma visão ampla e abrangente sobre o que é a Cultura, materializada em reflexões sobre múltiplos domínios, desde Machado de Assis aos estudos culturais, Caetano Veloso e o tropicalismo", disse.