Ele vai voltar! Show do Milhão deve ter nova temporada no SBT

24/10/2022 | 15:10



Você está certo disso? Quem não se lembra da icônica frase que fazia sucesso entre os telespectadores desde a época em que Silvio Santos apresentava o Show do Milhão? O programa teve a primeira fase em 2003, voltou a ser transmitido em 2009 e, onze anos depois, ganhou a terceira fase com Celso Portiolli no comando.

Mas uma dúvida ficou pairando no ar: terá uma nova temporada? De acordo com a assessoria, sim! Entramos em contato com o SBT e descobriu que a emissora pretende voltar com a atração em 2023.

Inclusive, Portiolli deve seguir no comando do programa, contudo, o dia da semana que será exibido pode mudar. Ainda sem informações concretas sobre o assunto.