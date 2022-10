Venda de ingressos para a Flip 2022 começa no dia 31

24/10/2022 | 14:51



Começa na próxima segunda, 31, a venda de ingressos para a Festa Literária Internacional de Paraty. São 20 mesas e os ingressos, que vão custar R$ 120, serão vendidos separadamente online, pela plataforma INTI.

A Flip 2022, que será entre os dias 23 e 27 de novembro, vai receber, entre outros autores, a mais recente vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, além de Saidiya Hartman, escritora, professora da Universidade Columbia e uma das principais referências intelectuais da diáspora africana; e Nastassja Martin, autora de Escute as Feras, sobre como foi ter sido atacada por um urso enquanto estudava povos que habitam regiões remotas da Sibéria.

Entre os convidados estrangeiros estão ainda: Teresa Cárdenas, Camila Sosa Villada, Ladee Hubbard e Benjamín Labatut. Maria Firmina dos Reis é a escritora homenageada este ano. Veja aqui a programação da Flip 2022.

Descontos

Segundo a organização, há uma cota de meia-entrada para estudantes, jovens de baixa renda, pessoas com menos de 21 anos, pessoas com deficiência, profissionais das redes pública e privada de ensino do RJ e pessoas com mais de 60 anos. Na última edição da Flip, em 2019, o ingresso custava R$ 55