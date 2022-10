São Caetano. 24 de outubro de 1948. Autonomia alcançada. Surge o apêndice “do Sul”. Um autonomista no novo milênio.

Ademir Medici

24/10/2022 | 14:17



Desde agosto, como um apóstolo, o jornalista Humberto Domingos Pastore percorre as escolas, centros da terceira idade, Tiro de Guerra, Academia de Letras da Grande São Paulo e outras instituições para falar sobre a autonomia de São Caetano.

É uma linda história, lembrada e celebrada ano a ano, primeiro pelos líderes autonomistas, que foram partindo, um a um, deixando uma semente, uma marca, um legado às novas gerações.

Hoje, dos 95 líderes, estão entre nós apenas três, mas uma nova geração, abrigada pelo GAMA (Grupo dos Amigos do Movimento dos Autonomistas de São Caetano), esforça-se em manter viva a chama de 1948, diferentemente das demais cidades.

DATAS ESQUECIDAS

Santo André. Elevado a município em 1938, sendo instalado em 1939, uma efeméride ignorada pelas novas gerações.

São Bernardo, com o apêndice “do Campo”. Recuperou a autonomia em 1944, sendo instalado em 1945. Nos últimos anos, uma data ignorada.

Mauá e Ribeirão Pires. Elevados a municípios em 1953 sem que o acontecimento seja ao menos registrado com a dignidade que merece.

Diadema. Elevado a município em 1958. Ainda com vários líderes autonomistas entre nós, só eventualmente lembrados, com exceções como a do Sr. Amaury Martins de Carvalho, recebido em setembro na Câmara Municipal por ocasião do seu centenário. Walter Carreiro, historiador da cidade e também autonomista, esforça-se em manter viva a data.

Rio Grande da Serra. Caçula das sete cidades. O jornalista Roberto Nascimento trabalha para sistematizar detalhes do movimento autonomista local, de informações que rareiam.

E temos a luta pela criação da Freguesia de São Bernardo, em 1812, e do Município de São Bernardo (o antigo), em 1889, os primeiros movimentos autonomistas do Grande ABC.

Já São Caetano, de um livro gigante, de bronze, exposto permanentemente na Praça Cardeal Arcoverde relacionando os que lutaram pela autonomia e com um viaduto denominado “dos Autonomistas”, tem no 24 de outubro uma data nobre, mesmo que não seja feriado municipal.

PRINCIPE

O 24 de outubro de 1948 marca a realização, em São Caetano, de um plebiscito. O morador foi chamado a optar entre a chapa branca (pela autonomia) e preta (contrária à separação de Santo André).

Ganharam as cédulas brancas, por goleada. São Caetano opta pelo apêndice “do Sul” (para diferenciá-lo do município homônimo de Pernambuco). E torna-se o “Príncipe dos Novos Municípios”.

As comemorações pela conquista chegam aos dias atuais. O Gama realiza anualmente a Semana da Autonomia. E se hoje os três líderes sobreviventes têm dificuldades em falar sobre o tema nas escolas, gente como o jornalista Humberto Domingos Pastore leva adiante esta missão.

TESTEMUNHOS

São Caetano possui três líderes autonomistas vivos: Ettore Dal’Mas, 101 anos; Mário Porfírio, 97; e Desirée Malateaux Netto, que fará 92 anos em dezembro

MEMÓRIA NA TV

E é Humberto Pastore quem participa do programa “Memória na TV” desta Semana da Autonomia de São Caetano, pelo DGABC TV. Confiram nos seguintes canais: site do Diário: www.dgabc.com.br; no “face” da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no youtube.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Acervo Pessoal

O NOVO AUTONOMISTA. Jornalista Humberto Domingos Pastore, do Grupo dos Amigos do Movimento dos Autonomistas de São Caetano: palestras nas escolas e artigos na Imprensa que revivem anualmente o 24 de outubro de 1948

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 24 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1979

FUTEBOL – Saad desclassifica Santo André, aplicando goleada histórica (4 a 1), em pleno Estádio Municipal, hoje Bruno Daniel.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 24 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8213

MANCHETE – Rebelião destrói a Fubem em São Paulo. Foi a maior rebelião da história: durou mais de 24 horas.

