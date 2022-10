Modric é cortado de última hora e aumenta lista de desfalques do Real Madrid

24/10/2022 | 13:43



Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, mas ainda em busca de confirmar a primeira colocação do Grupo F, o Real Madrid entrará em campo cheio de desfalques para enfrentar o RB Leipzig na Red Bull Arena, nesta terça-feira. Um deles é o meio-campista Modric, que estava na relação para o duelo e acabou cortado de última hora por causa de uma sobrecarga na perna.

A situação do croata não é grave, portanto não há preocupação para o restante da temporada. O mesmo vale para outros desfalques importantes, como o vencedor da Bola de Ouro, Karim Benzema, diagnosticado com fadiga muscular, e Fede Valverde, ainda recuperando-se da pancada sofrida durante a vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla no sábado. A lista de baixas ainda tem Ceballos e Mariano.

Com isso, o técnico Carlo Ancelotti dará oportunidades para jogadores de peso do estrelado elenco merengue que não têm conseguido vencer a luta por espaço, como Marco Asensio e Eduardo Camavinga. Além deles, Nacho Fernández e Lucas Vázquez também podem ser aproveitados, assim como Eden Hazard. Outrora grande astro, o belga jogou apenas cinco partidas nesta temporada, duas como titular e três entrando ao decorrer do tempo. Nas últimas três partidas, foi reserva e não saiu do banco.

O Real Madrid é líder do Grupo F, com dez pontos, quatro a mais que o vice-líder Leipzig, com seis. A terceira posição é do Shakhtar Donetsk, dono de cinco pontos, seguido pelo Celtic, que somou apenas um. Caso vença o duelo desta terça com o time alemão, o time merengue garante a primeira posição da chave.

Ancelotti pode escalar o Real com Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Rüdiger e Nacho;

Tchouaméni, Camavinga e Kroos; Asensio, Vinícius Júnior e Rodrygo.