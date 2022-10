Da Redação



Artigo - Vizinhança Solidária e o governador

Na atividade de dirigente classista, por mais de quatro décadas defendendo os interesses e o bom desenvolvimento das atividades dos policiais militares paulistas, hoje consigo ver pelo retrovisor pelo menos duas ações que realizei e fazem parte da segurança pública. As câmeras de monitoramento e o poder de polícia para as guardas municipais, antigamente restritas apenas a tomar conta do patrimônio das prefeituras. As câmeras evoluíram e agora estão até agregadas à farda (uns gostam, outros não), impedindo muitos problemas, como as fantasiosas denúncias contra policiais, que eram comuns e destruíam tantas carreiras. As GCMs, sob controle direto dos prefeitos, podem ser mais bem direcionadas aos pontos nevrálgicos das cidades, destinação impossível de se fazer nas polícias, já que o Estado possui 645 municípios e o governador não pode (ou pelo menos não deve) previlegiar uns em detrimento dos outros. Ainda mais: quando a guarda atua, desafoga a polícia, que pode desenvolver outras funções e melhorar a segurança geral.

Não obstante os esforços do seu idealizador coronel Temístocles Telmo ­ que dedicou ao programa importantes anos de sua carreira e muitas horas que, por direito, poderia ter estado de folga, parece que o Estado não aplicou todo o empenho que poderia ou, até, deveria. É por isso que, numa virada de ciclo político-administrativo como a que está em curso –­ quando o PSDB deixará o governo do Estado após governar por três décadas ­– acho importante abordar o tema. O Programa vizinhança Solidária seria utilíssimo se englobasse todos os 645, como política de governo. Esse aporte, é imprescindível e precisa ser realizado. No dia que ocorrer, aproximará positivamernte os policiais e a sociedade. Lucrarão todos, da mesma forma que hoje ocorre no Itaim Bibi e nas demais comunidades onde funciona.

Pelas filosofias dos programas japonês e estadunidense que lhes serviram deparâmetros, a aproximação da comunidade com a polícia faz as informações de segurança circularem mais rapidamente, evita mal-entendidos e funciona como suporte absoluto às ações policiais que visam proteger a comunidade. Isso sem falar que a simples existência dessa estrutura desencoraja a ação dos criminosos na área. Independentemente de posicionamento ideológico, sou de opinião de que se o próximo governador, após inteirar-se, incorporar o Programa Vizinhança Solidária à sua política, a comunidade evoluirá muito em tranquilidade e segurança e, com isso, terá melhor condição de vida social, trabalho e desenvolvimento. Fica aqui o recado de quem acompanhou de perto todos os esforços dos valorosos implantadores e pilotos dessa obra de pacificação social e comunitária.

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).

Constituição

A Constituição Brasileira, nossa Carta Magna, foi, é e continuará sendo uma das mais importantes e completas constituições que existem. Fato esse conhecido e reconhecido por muitos especialistas, países e também pela própria ONU (Organização das Nações Unidas). A Constituição foi atacada pelo ditador, promíscuo, canalha e castrador AI-5 (Ato Institucional Nº 5), ato esse que dava ao governo da época todos os direitos em relação à vida e à liberdade do povo brasileiro. Todos os nossos veículos de expressão, informação e comunicação sofreram de inesgotável e incansável perseguição. Muitos de nossos escritores, compositores, artistas, intérpretes, cantores, professores e muitos daqueles que traziam a sede e a fome da liberdade em suas ações e propósitos foram tolhidos em suas intenções. Hoje, respiramos e vivemos sob o dom da liberdade geral de expressão, daí nossa sempre e eterna gratidão ao nosso Brasil.

Cecél Garcia - Santo André

Construção - 1

É corrente entre as pessoas que trabalham com a construção civil que o ''investimento em tijolo'' é o mais garantido entre todas as opções que estão no mercado. Em suma, quer dizer que o investimento em imóveis é a melhor forma de planejar o futuro. E isso fica evidente ao ver a manchete de ontem do Diário (Economia). O segmento está em alta na região e tem potencial para crescer mais, basta que as prefeituras criem ainda mais ações para desburocratizar os imóveis e que os bancos ofereçam taxas de juros competitivas para que os trabalhadores possam ter condições de compra. Cada um precisa fazer a sua parte.

Marcos Peres - Diadema

Construção - 2

Santo André disparou no lançamento de imóveis novos no primeiro semestre deste ano, com alta de 406% em relação ao mesmo período do ano passado (Economia, ontem). E um dos fatores destacados pelo prefeito Paulo Serra e endossada pelo CEO de uma construtora é a desburocratização, a maior rapidez na aprovação de projetos. Isso deve ser levado em conta para todos os setores da administração pública. Quanto mais simplicados forem os processos, mais fácil é empreender e gerar mais empregos.

Marcos Prado - Santo André

Construção - 3

Chamou atenção a quantidade lançamentos imobiliários em Santo André (Economia, ontem), porque ao lado do meu prédio tem uma obra enorme e no quarteirão ao lado, tem outra. Apesar do transtorno. Obra gera emprego, é bom para quem trabalha e também para a cidade. Causa transtornos, mas isso passa logo.

Priscila Ramos - Santo André

Paternidade

Eu acho importante essa alta no número de pedidos no reconhecimento da paternidade (Setecidades, ontem). Isso mostra que as pessoas estão correndo atrás dos seus direitos e muitas crianças vão saber quem são seus pais.

Evandro Santos - Diadema

Helicóptero

Quanta sorte teve essa família de São Caetano! Não é sempre que se sobrevive a uma queda de Helicóptero (Setecidades, ontem). Esse piloto com certeza foi ajudado pela mão de Deus! Conseguiu fazer todos se salvarem. Imagino a angústia dos familiares e dos amigos. Ainda bem que foi apenas um grande susto.

Maria Antônia da Silva - São Bernardo

Magistério

Finalmente São Caetano vai pagar o piso nacional do magistério. Professor é a profissão das profissões. Eles precisam serem mais valorizados. Fazem o trabalho mais importante, que é educar nossas crianças e adolescentes. Trabalham muito, inclusive fora da sala de aula porque eu já testemunhei. Tomara que o projeto seja aprovado logo pela Câmara.

José Carlos Souza - São Caetano

Generosidade

As crianças sempre dão exemplo. No Diarinho de ontem, três delas me encantaram. Elas doaram seus cabelos para que sejam transformados em perucas para pessoas com câncer que perderam seus cabelos. Parabéns à repórter Thainá Lana, por retratar tão bem essas histórias, inclusive a do garoto Vinícius Martinez Barros, que cortou as madeixas para se livrar do bullying. Parabéns também ao fotógrafo André Henriques pelas belas imagens que ilustram a reportagem.

Joaquim Pedro - Ribeirão Pires

Reta final - 1

chegou a semana mais importante dos últimos quatro anos. No próximo domingo, os cidadãos brasileiros com mais de 16 anos têm um encontro com a cidadania. O momento de votar é muito importante. Tomara que as pessoas tenham a consciência. Pensem que o gesto de ir as urnas significa dar aval para os planos dos candidatos escolhidos. E que depois tenham o discernimento para cobrar ação dos mesmos.

João de Carvalho - Capital

Reta final - 2

Tomara que na última semana de campanha os candidatos ao Planalto e ao governo de São Paulo se comportem com civilidade. Que troquem os ataques por propostas. O povo brasileiro agradece.

Maria Eulália - Capital