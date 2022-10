Erasmo Carlos é internado no Rio de Janeiro, mas passa bem

24/10/2022 | 13:14



O cantor Erasmo Carlos está internado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro. Esta é a segunda hospitalização do artista em pouco mais de um ano. Em agosto de 2021, ele passou oito dias em um hospital após ter se infectado com o coronavírus.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor de 81 anos, o motivo da internação não é uma infecção pulmonar, conforme circulou no início da manhã. "Ele se internou para realizar uma bateria de exames e readequação dos medicamentos de uso contínuo. Por decisão médica para melhor acompanhamento, o artista está realizando esse monitoramento no hospital. Erasmo passa bem e está ansioso para voltar à sua rotina e seus shows", diz a nota.

Erasmo Carlos tinha shows marcados para novembro nos Estados Unidos. No dia 4, ele se apresentaria em Orlando. No dia 10, em Miami. Um comunicado no perfil do artista no Twitter, publicado na sexta-feira, 21, informa o cancelamento das apresentações.

Em fevereiro, Erasmo Carlos lançou um novo álbum: O Futuro Pertence À... Jovem Guarda. O disco traz oito releituras de sucessos da época da Jovem Guarda que ficaram marcados na voz de outros cantores. São elas: Nasci Pra Chorar, O Ritmo da Chuva, Alguém na Multidão, O Tijolinho, Esqueça, A Volta, Devolva-Me e O Bom.