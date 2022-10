Angelina Jolie será famosa cantora de ópera no filme Maria

24/10/2022 | 13:10



Vem novidade por aí! De acordo com a revista Variety, Angelina Jolie será Maria Callas uma das mais famosas cantoras de ópera do século XX.

O longa biográfico da artista irá contar com o diretor, Pablo Larraín de Spencer, e Steven Knight, também de Spencer, como roteirista. Em uma entrevista exclusiva ao veículo, Angelina falou da responsabilidade em dar vida À Maria.

- Levo muito a sério a responsabilidade com a vida e o legado de Maria. Darei tudo o que puder para enfrentar o desafio. Pablo Larraín é um diretor que admiro há muito tempo. Ter a chance de contar mais da história de Maria com ele e com um roteiro de Steven Knight é um sonho.

Chamado como Maria, o filme irá focar na tumultuada, bela e trágica história de vida da maior cantora de ópera do mundo.