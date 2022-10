Robbie Coltrane morreu por várias complicações e falência múltipla dos órgãos

24/10/2022 | 12:46



Conhecido por interpretar Hagrid, na saga Harry Potter, o ator Robbie Coltrane, morreu no último dia 14, aos 72 anos. De acordo com o jornal britânico Mirror, a causa da sua morte foi devido a uma série de complicações, incluindo falência múltipla dos órgãos.

O registro de atestado de óbito do artista ainda constou que ele sofria de sepse, uma infecção que desencadeia uma reação extrema em todo o corpo, além de uma infecção no trato respiratório inferior e bloqueio cardíaco. Robbie também tinha diabetes tipo 2 e obesidade.

A publicação do jornal ainda apontou que o astro vinha lidando com alguns problemas de saúde há algum tempo e que sua certidão de óbito apresentava tanto o nome artístico, como o nome de nascimento, Anthony Robert McMillan.

Após o acontecimento, os fãs do personagem e da saga resgataram falas do ator, no especial Harry Potter: De Volta a Hogwarts, sobre o legado da história e o fato que ela iria permanecer por muitas gerações. "O legado dos filmes é que a geração dos meus filhos vai mostrá-los aos filhos deles. Então, podem estar assistindo Harry Potter daqui a 50 anos, facilmente. Eu não estarei aqui, infelizmente...mas o Hagrid estará, sim", disse Robbie.