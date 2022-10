Homem é preso com moto clonada em São Bernardo

Da Redação



24/10/2022



Um homem foi preso na noite deste domingo (23), por estar com uma moto clonada, na rua Pedroso Horta, bairro Alves Dias, em São Bernardo. Após abordagem, os PMs (Policiais Militares) do 6° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) perceberam que poderia estar adulterada e, com o apoio do serviço de inteligência, o dono da moto verdadeira – estacionada em outro ponto da cidade – foi encontrado.

O fato ocorreu por volta das 18h10, durante patrulhamento dos agentes. O homem estava em uma motocicleta BMW/G310 GS, de cor azul.O condutor afirmou que havia comprado a moto em uma rede social, por R$ 20 mil, mas ao ser questionado não soube dizer o nome da pessoa que havia vendido.

O caso foi encaminhado ao 2° DP (Distrito Policial) de São Bernardo, onde o suspeito está à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como receptação.