Cade aprova aquisição pelo Itaú Unibanco de ações preferenciais da IBH II

24/10/2022 | 12:20



A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pelo Itaú Unibanco da totalidade das ações preferenciais da IBH II - constituída para controlar as operações da Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. (Cart), sociedade por ações de capital aberto, que detém a concessão e administra o Corredor Raposo Tavares desde março de 2009. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 24.

"Como resultado da Operação, o Itaú Unibanco passará a deter, de forma indireta, participação societária de até 19,9% no capital social da Cart, que é subsidiária integral da IBH II", diz o parecer do Cade.

O processo tem acesso restrito, por isso, não foi divulgado o valor total da operação. Como justificativa para a operação, as requerentes informaram que, para o Itaú Unibanco, é uma boa oportunidade para ampliar e diversificar sua carteira de investimentos.

Para o IBH II, "o ingresso de um novo investidor em seu capital social poderá contribuir para o desenvolvimento e expansão de seus negócios e, mais especificamente, os da Cart".