Pelé comemora 82 anos de idade e faz vídeo agradecendo o carinho dos fãs

24/10/2022 | 12:11



Como você vem acompanhando, Pelé já está com uma idade mais avançada e anda dando vários sustos em seus familiares, amigos e fãs por causa de alguns probleminhas de saúde. E ao completar os seus 82 anos de idade, o ex-jogador de futebol fez questão de enviar uma mensagem para os seguidores nas redes sociais.

Pois é, o artista fez aniversário durante o último domingo, dia 23, e comemorou o seu novo ciclo com um vídeo no Instagram agradecendo todo o carinho que recebe sempre dos fãs do mundo todo e comentou:

Meus amigos do Brasil e de todo o mundo, eu fico feliz, muito feliz por estar hoje aqui com vocês, e que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês tudo o que eu tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé, e o mundo sabe que eu estou agradecendo pela idade e por tudo que eu tenho recebido. 82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo junto, e se Deus quiser, por mais uns 82 está bom. Eu agradeço de coração tudo o que eu tenho recebido neste mundo, pelos meus fãs e as pessoas que me adoram. Muito obrigado..

Já na legenda da publicação, Pelé escreveu:

No meu aniversário, eu apenas quero expressar a minha gratidão. A vida é muito boa. Completar 82 anos junto a vocês, com saúde, é o melhor presente. Obrigado por tudo o que tenho recebido.

Vários artistas e anônimos foram comentar no vídeo para mandar felicitações ao rei do futebol. E vale lembrar que no ano passado, Pelé foi diagnosticado com um tumor no cólon direito e precisou até passar por uma cirurgia e desde então segue monitorado por médicos.