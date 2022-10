Marina Ruy Barbosa presenteia a mãe com mansão de cinco milhões de reais comprada à vista

24/10/2022 | 12:11



Isso que é ser uma mãe sortuda! Ter uma atriz de sucesso como filha tem as suas vantagens e a mãe de Marina Ruy Barbosa pode provar enquanto relaxa em sua mais nova mansão. Segundo informações do jornal Extra, a artista se apaixonou pelo projeto de arquitetura diferentona de um imóvel avaliado em cinco milhões e meio de reais e decidiu comprar de presente para Gioconda Ruy pagando o valor à vista.

O veículo noticia que a casa duplex escolhida pela atriz está localizada no Alphaville, conjunto residencial do Rio de Janeiro que cobra condomínio mensal de mil e 900 reais e IPTU anual de cerca de 25 mil. Com arquitetura ostentando uma geometria contemporânea, o imóvel de 731 metros quadrados de área construída em 600 de terreno possui duas piscinas semicobertas, imenso jardim e área gourmet com sofás, cadeiras, mesas e churrasqueira, somente pelo lado de fora como áreas de lazer.

No interior, a mansão traz sala de TV e sala integrada com a cozinha em forma de ilha, além de quatro quartos, sendo uma das duas suítes equipada com closet e home office integrado.