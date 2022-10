Após Beyoncé confirmar turnê, ingressos são leiloados por 258 mil reais

24/10/2022 | 12:10



Como você viu, é melhor preparar o seu coração porque a Beyoncé está vindo! Com turnê mundial do álbum RENAISSANCE confirmada para 2023, a cantora está pronta para arrasar com o coração dos fãs e até leiloou ingressos por um valor altíssimo para arrecadar fundos para os artistas do WACO Theater.

Segundo informações da revista Rolling Stone, os ingressos para a apresentação da renomada artista norte-americana foram vendidos pelo valor de 258 mil reais, ultrapassando o dobro do lance inicial, que era pouco mais de 100 mil reais. Isso que é amar muito a cantora!

Apesar do valor astronômico, os compradores provavelmente não irão se arrepender nem um pouco da decisão, pois ela possui muitas vantagens. Os portadores dos dois ingressos leiloados terão acesso aos bastidores do show em um visita guiada por Miss Tina, a mãe de Beyoncé, além de receber passagens aéreas de primeira classe e três diárias no hotel de luxo, Marriott. E aí, você acha que vale a pena?