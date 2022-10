Sabrina Sato começa gravações da segunda temporada de Desapegue se for capaz

24/10/2022 | 12:10



Já pega um calendário e uma caneta aí para não perder a estreia da segunda temporada de Desapegue se for capaz! É isso mesmo, segundo o jornal O Globo, Sabrina Sato já está começando as gravações do programa e definiu a data de estreia: maio de 2023.

Vale lembrar que o objetivo do quadro é ajudar pessoas a desapegarem do máximo de objetos possível, com a ajuda de Micaela Góes e Gabriela de Matos na reforma e reorganização das casas dos participantes.

A primeira temporada contou com o total de dez episódios e foi ao ar de maio a julho no canal da GNT. E aí, conhece alguém que precisa de uma visitinha da apresentadora?