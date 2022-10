Four Seasons vai lançar seu primeiro iate de luxo em 2025

Redação

Do Rota de Férias



24/10/2022 | 11:55



Com a viagem inaugural prevista para o final de 2025, o primeiro iate de luxo da rede Four Seasons terá 207 metros de comprimento e 27 metros de largura, com 14 deques. A embarcação está sendo construída na Itália e faz parte do projeto Four Seasons Yachts, empreitada inédita que reúne um seleto grupo de parceiros, como os empresários do setor de luxo Nadim Ashi e Philip Levine e o grupo Fincantieri, um dos principais construtores navais do mundo.

Iate de luxo da rede Four Seasons

O iate terá 95 acomodações amplas, com a possibilidade de serem conectadas e adaptadas.

Cada suíte contará com janelas do chão ao teto e pé direito de 2,4 metros, valorizando a luz natural e com acesso aos espaçosos terraços. As opções menores oferecerão 54 m², com ambientes internos e externos, enquanto 60% das acomodações terão 76 m². Já a “Funnel Suite” será a residência mais espaçosa, ocupando quatro andares e mais de 892 m² para abrigar piscina e spa privativos.

O projeto reúne um time de design com nomes reconhecidos internacionalmente, como o escritório Tillberg Design of Sweden, responsável pelo exterior e suítes, e o londrino Martin Brudnizki Design Studio para as áreas comuns. A direção criativa do fica a cargo do francês Prosper Assouline.

Os restaurantes, lounges e bares do iate prometem celebrar a excelência e a criatividade que caracterizam a gastronomia da marca. Seja com um cappuccino perfeito no lobby, um almoço com inspiração mediterrânea, uma degustação no sushi bar ou uma taça de champanhe no terraço, os hóspedes sempre terão a chance de saborear algo inesquecível, tendo as paisagens de tirar o fôlego para acompanhar.

O Four Seasons Yacht também terá serviços completos de spa, salão de beleza e bem-estar. Na popa da embarcação estará uma generosa piscina e um deque para relaxar. De noite, o espaço se transformará em um cinema sob as estrelas ou poderá receber eventos privativos. Também será possível aproveitar um deque transversal perfeito para curtir o mar, tomar sol ou se aventurar com os brinquedos náuticos, como jet ski e pranchas de stand up paddle.

As experiências e atividades a bordo serão desenhadas por um time de profissionais do Four Seasons. O iate de luxo terá a maior proporção de funcionários por hóspedes, oferecendo um serviço altamente personalizado.