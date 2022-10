PMI composto dos EUA cai a 47,3 em outubro, mostram dados preliminares

24/10/2022 | 11:11



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 49,5 em setembro para 47,3 em outubro, atingindo o menor nível dos últimos dois meses, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 24, pela S&P Global. Com exceção do início do período da pandemia de covid-19, esta foi a segunda maior queda do indicador desde 2009, segundo a empresa.

Apenas o PMI de serviços dos EUA recuou de 49,6 para 46,6 no mesmo período, também no menor patamar em dois meses e contrariando a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta a 49,7.

Já o PMI industrial americano reduziu de 52,0 em setembro para 49,9 em outubro. Neste caso, o consenso do mercado era de estabilidade em 51,8.

O nível abaixo de 50 pontos - que indica contração da atividade manufatureira nos EUA - é o menor dos últimos 28 meses, de acordo com a S&P Global.