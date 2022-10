Aos 81 anos de idade, Erasmo Carlos é internado e seu estado de saúde é delicado

24/10/2022 | 11:11



Aos 81 anos de idade, Erasmo Carlos está internado em um hospital do Rio de Janeiro para tratamento de uma infecção pulmonar. As informações são do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que também informou que o estado de saúde do cantor é delicado.

Nas redes sociais, a equipe de Erasmo se pronunciou e informou que os shows que aconteceriam em Orlando e Miami foram adiados.

Informamos que, por motivos de força maior, os shows que Erasmo Carlos realizaria em Orlando - 4 de nov - Miami - 10 de nov - foram adiados. Posteriormente informaremos as novas datas.

Ainda, de acordo com Ancelmo Gois, Erasmo não tem previsão de alta. O ESTRELANDO entrou em contato com a assessoria do cantor e até o fechamento da matéria não obteve resposta.