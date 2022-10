Tatá Werneck pede que convidados façam teste de Covid-19 antes de entrar em festa de aniversário de Clara Maria

24/10/2022 | 11:10



Tatá Werneck tomou todos os cuidados possíveis no aniversário de três anos de Clara Maria, sua filha com Rafael Vitti. Como a pequena ainda não foi vacinada contra a Covid-19, a apresentadora pediu que todos os convidados da festa fizessem um teste de Covid-19 ali mesmo, no local do evento.

Werneck contratou um laboratório particular para realizar os testes e compartilhou os detalhes nas redes sociais.

- Todo mundo sabe, enquanto a Cacá não tem as duas doses da vacina, tomo todos os cuidados. [...] Montaram uma equipe maravilhosa, testaram todo mundo, disse ela, ao elogiar o trabalho dos profissionais.

Entre os convidados, estavam: Ingrid Guimarães, Rodrigo Lombardi e Bruno Gagliasso.

Mãezona, né?