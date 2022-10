Matthew Perry fala sobre término com Julia Roberts e pedido inusitado feito pela atriz para participar de Friends

24/10/2022 | 11:10



Até onde você iria para convencer uma super atriz a participar de sua série? Matthew Perry chegou a enviar 36 rosas e escrever um texto explicando física quântica! A artista requisitada era Julia Roberts, que pode ser vista na segunda temporada de Friends, exibida em 1996, no episódio The One After the Superbowl Part 2. Segundo informações do The Sun, o intérprete de Chandler detalhou o convite em seu livro Friends, Lovers And The Big Terrible Thing.

Eu tive que cortejá-la. Eu queria algo um pouco sedutor. Enviei-lhe três dúzias de rosas vermelhas e o cartão dizia: A única coisa mais emocionante do que a perspectiva de você fazer a série é que finalmente tenho uma desculpa para lhe enviar flores. A resposta dela foi que se eu explicasse adequadamente a física quântica para ela, ela concordaria em participar do programa.

E não é que ele realmente atendeu ao pedido inusitado e deu certo?

No dia seguinte, enviei a ela um artigo sobre dualidade e emaranhamento onda-partícula, e apenas parte dele era metafórico. Júlia não apenas concordou em fazer o show, mas também me enviou um presente: Bagels ? muitos e muitos bagels.

Além de conseguir que Roberts trabalhasse com ele, Perry ainda conseguiu emplacar algo a mais. A dupla passou a trocar mensagens atrevidas por fax todos os dias por três meses antes que a atriz finalmente aparecesse em sua porta.

Isso era pré-internet, pré-celulares. Todas as nossas trocas foram feitas por fax. E foram centenas. Três ou quatro vezes por dia eu me sentava na minha máquina de fax e observava o pedaço de papel lentamente revelando sua próxima missiva. Algumas noites eu me encontrava em uma festa compartilhando um flerte com uma mulher atraente e cortava a conversa para que eu pudesse correr para casa e ver se um novo fax havia chegado. Nove em dez vezes, uma tinha. Eu estava sorrindo como um garoto de 15 anos em seu primeiro encontro. E nós ainda nem tínhamos nos falado, muito menos nos conhecido. Então, de manhã cedo, algo mudou. O fax de Julia virou romântico. Ligue para mim, dizia, e seu número de telefone estava na parte inferior.

E foi aí que um romance começou.

Cinco horas e meia depois, quando chegamos ao fim, percebi que não estava mais nervoso. Depois disso, não podíamos ser parados: estávamos caidinhos. Eu não tinha certeza pelo que, mas estávamos caindo. Naquele sábado, bateram na minha porta. Eu a deixei entrar, tanto figurativa quanto literalmente, e um relacionamento começou. Nós já éramos um casal quando começamos a filmar o episódio do Friends Super Bowl.

Julia chegou a levar Matthew de jato particular até seu refúgio nas montanhas no Novo México para comemorar a véspera de Ano Novo de 1996, momento em que ele conheceu a família da atriz. No entanto, suas inseguranças prejudicaram o futuro do relacionamento, o levando a terminar com a linda mulher.

Namorar Julia Roberts tinha sido demais para mim. Eu estava constantemente certo de que ela iria terminar comigo. Eu nunca poderia ser suficiente; Eu estava quebrado, curvado, não amado. Então, em vez de enfrentar a inevitável agonia de perdê-la, terminei com a bela e brilhante Julia Roberts. Eu não posso começar a descrever o olhar de confusão em seu rosto.