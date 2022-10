Internado, Erasmo Carlos passa bem e está ansioso para retornar aos palcos

24/10/2022 | 11:11



Erasmo Carlos foi internado em um hospital do Rio de Janeiro para realizar uma bateria de exames e readequação dos medicamentos de uso contínuo. As informações são da assessoria do cantor, que informou com exclusividade ao ESTRELANDO que ele está bem e ansioso para voltar aos palcos.

Aos 81 anos de idade, Erasmo permanece no hospital por decisão médica para melhor acompanhamento.

Confira a nota:

Erasmo Carlos se internou para realizar bateria de exames e readequação dos medicamentos de uso contínuo. Por decisão médica para melhor acompanhamento, o artista está realizando esse monitoramento no hospital. Erasmo passa bem e está ansioso para voltar a sua rotina e seus shows.

A equipe do artista ainda fez questão de ressaltar que ele apenas internou para fazer exames.

Vale pontuar que as apresentações de Erasmo foram canceladas.