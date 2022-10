Rafa Kalimann revisita fotos do passado e mostra rosto cheio de acnes: Como eu sofri nesse processo

24/10/2022 | 11:11



Ansiosa para uma viagem que faria nesta segunda-feira, dia 24, Rafa Kalimann decidiu mexer em sua galeria de fotos com mais de 80 mil registros e compartilhou alguns momentos importantes de sua vida com os seguidores.

A sequência começou com uma linda foto onde ela aparece com um vestido preto e um sutiã verde, informando os fãs que começaria ali o seu tbt. Logo em seguida, ela já deixou os seguidores preocupados com uma foto chorando, na legenda, a ex-BBB explicou que decidiu registrar o momento para se lembrar do que estava sentindo naquele momento.

Na sequência, Rafa ainda foi mais fundo e revistou sua época do colégio, quando fazia aulas de teatro. Olha que fofinha!

Após várias e várias fotos super bem produzidas, posadas e com muita maquiagem, Rafa confidenciou que passou por momentos difíceis durante o ano de 2021. A influenciadora mostrou fotos de seu rosto cheio de acnes e contou que apesar de ter se sentido muito mal, ela conseguiu aprender a ouvir mais o seu corpo e necessidades.

Como eu sofri nesse processo, não entendia o que estava acontecendo, sentia meu rosto quente e me culpava por deixar essa mudança abalar minha autoestima, escreveu na legenda.

E sabe o que mais mudou com a virada do ano para Rafa Kalimann? O status de relacionamento! Isso mesmo, a ex-BBB está em um relacionamento sério com José Loreto, o galã de Pantanal.