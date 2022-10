3 dicas para escolher os componentes ideais de um notebook

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/10/2022 | 09:55



Escolher o laptop certo pode ser um desafio. Para isso, é importante ficar de olho em fatores como processadores, placas de vídeo, memória e até peso, garantindo que a máquina vai se adaptar à sua necessidade e rotina. Confira abaixo algumas dicas da Avell Notebooks de como escolher os componentes ideais de um notebook.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Entenda quais são os componentes principais

São os componentes que qualificam o notebook. Entender a função dos principais ajuda – e muito – a deixar o olhar mais afiado na hora de pesquisar. Entenda:

Processador: também chamado de unidade central de processamento (ou CPU), é o cérebro da máquina, responsável pela entrada, processamento e saída de dados.

também chamado de unidade central de processamento (ou CPU), é o cérebro da máquina, responsável pela entrada, processamento e saída de dados. Placa de vídeo: essa é parte responsável pela saída de imagens para o dispositivo de exibição (a tela). Quanto maior for sua potência, mais bem-definidos serão os gráficos.

essa é parte responsável pela saída de imagens para o dispositivo de exibição (a tela). Quanto maior for sua potência, mais bem-definidos serão os gráficos. Tela: display em que a informação é processada e exibida. Quanto maior for a tela, mais resolução ela vai acomodar e mais bem-definida a imagem vai ser.

2. Saiba as potências de cada componente

O processador com maior custo-benefício é o Core i5. O sucessor dele, o Core i7, possibilita maior grau de desempenho, enquanto o Core i9 é atualmente o modelo mais poderoso do mercado. Já no caso das placas de vídeo, as opções de entrada, como GTX 1650, são suficientes para um nível baixo de detalhes, enquanto as versões RTX são indicadas para maior desempenho, podendo ser 3060, 3070 ou 3080, por ordem de potência.

3. Defina o uso do notebook

É importante definir qual vai ser a utilidade do notebook. Isso porque modelos para gamers precisam de alta precisão e agilidade para rodar os jogos sem travar. O mesmo acontece para profissionais que precisam lidar com softwares mais robustos, como engenheiros, arquitetos e designers. No entanto, aqueles que usam a máquina para atividades mais simples do dia a dia de trabalho ou estudo, as configurações podem ser menos avançadas.