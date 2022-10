Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 23/10/2022

Coluna Social



Casa da Esperança promove várias atividades

No Dia D, data dedicada ao combate ao câncer de mama, a Casa da Esperança de Santo André trouxe ações para colaboradoras e pacientes em tratamento, especialmente, as que estavam realizando exame de mamografia. Dentre as atividades, espaço para estética com a presença de maquiadores, que embelezaram ainda mais a todas, com o reforço da autoestima. “Com base em nossa campanha LIBERTE-SE!, entendemos que este momento de cuidado é especial e importante para as mulheres, por isso promovemos esta iniciativa, deixando-as mais leves e descontraídas”, comenta Victoria Reis, assistente de marketing da instituição.

Conhecimento divertido

Arquitetos e designers de interiores participaram do encontro com Angela Tasca, Ana Maria Wey e Oscar Mikail, profissionais da área, que realizaram talk na loja Villa Design, de São Bernardo, com a temática O Consumo do Futuro. A receptiva realizada pela empresária Tati Bompadre Oha ainda promoveu almoço animado com direito a dança entre convidados e comidinhas árabes.

Para relembrar

Empreendedor de Santo André, Evandro Banzato, que esteve em duas edições do programa de TV O Aprendiz, participou de reencontro com a equipe, que contou com a presença do apresentador Roberto Justus.

Federação União da Mocidade Presbiteriana de São Caetano realizou recreação gratuita com 250 crianças da região do Heliópolis, em São Paulo. A programação envolveu tarde com gincanas, brincadeiras, teatro, coral, cortes de cabelo, além de distribuírem brinquedos, doces e livros.

Investimento

Na foto acima, gestores participam de reinauguração da Coop, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Esta é uma das comemorações em torno dos 68 anos da cooperativa celebrados neste mês. Atualmente, são 112 unidades de negócios, distribuídas em 24 cidades paulistas e está próxima de alcançar R$ 3 bilhões de faturamento.

Na passarela

Desfile do estilista Arnaldo Ventura abrilhantou encontro promovido na Opera House de Santo André. Digno de aplausos, o profissional proporcionou verdadeiro momento fashion com direito a ambiente lúdico no galpão da loja.

Inovação e memória

Associação Comercial e Industrial de Santo André inaugurou o Espaço Empresarial Antonio Carlos Girelli, em memória ao ex-presidente falecido em dezembro. A atividade faz parte da primeira etapa do retrofit pelo qual a entidade está passando.

Começo de uma grande história

Rotary Club Novo Horizonte de São Bernardo comemorou três anos de fundação, onde a presidente Mariana Gambini recebeu 140 convidados, que contou com entrega simbólica de alimentos arrecadados.

Domingo pink

Prepare o look rosa e a garrafa de água, pois a Caminhada do Outubro Rosa será realizada, hoje, em São Caetano. A Secretaria de Saúde, Fundo Social de Solidariedade, Rede Feminina de Combate ao Câncer da cidade e o Hospital São Luiz promovem a ação para sensibilizar a população na luta contra o câncer de mama. A atividade inicia às 9h, em frente ao Parque Cidade das Crianças, na Avenida Presidente Kennedy. As primeiras 250 pessoas que se juntarem deverão receber camisetas para integrar a ação.

Sempre bom ouvir

Donos do hino histórico Trem das Onze, Demônios da Garoa marcam presença no show beneficente dia 29, no Lar da Mamãe Clory, em São Bernardo, com ingressos a R$50. A atração também conta com quitutes à venda.

Abençoados

Bispo Dom Pedro Carlos Cipollini celebrou missa em comemoração aos 185 anos de fundação da Congregação das Irmãs da Providência, 95 anos de presença no Brasil e mais de 90 anos do Externato Santo Antonio de São Caetano. “Desde a fundação, a primeira preocupação sempre foi a formação integral do aluno. Acreditamos que a pessoa se torna íntegra quando os diversos aspectos de sua personalidade são desenvolvidos: intelectual, moral e espiritual”, ressalta Maria das Dores José dos Santos, gestora de pastoral escolar do colégio.