Expresso da Linha 10 continua suspenso até o dia 30

Lara Delon

Especial para o Diário

Renan Soares

Especial para o Diário



24/10/2022 | 09:47



O Expresso Linha 10-Turquesa (que atende as estações Santo André e São Caetano, no Grande ABC, e Tamanduateí, na Capital, nos horários de pico dos dias úteis) continuará suspenso até dia 30 de outubro. O retorno do serviço estava previsto para voltar nesta segunda-feira (24), mas permanecerá sem circulação para que sejam concluídas as obras nas plataformas das estações Utinga, Prefeito Saladino e São Caetano.

Em nota, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) afirmou que “as chuvas que atingiram a região do Grande ABC nos últimos dias dificultaram a conclusão das obras necessárias, principalmente a montagem da passarela metálica da estação São Caetano.” A CPTM pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos. A reportagem do Diário esteve na estação nesta manhã, os outros serviços continuam a ter funcionamento normal e as obras seguem.

Este é o terceiro adiamento no retorno do Expresso. Em 13 de setembro, o Diário havia informado a primeira suspensão, que iria até 30 de setembro. No dia 1° de outubro, novamente outro adiamento, desta vez para esta segunda, dia 24. Na época, a CPTM prometeu que a montagem das estruturas de uma passarela metálica, com elevador para dar acessibilidade aos passageiros, seria entregue até o final deste ano.