Ministro da Economia do Japão renuncia por laços com Igreja da Unificação

24/10/2022 | 09:36



O ministro da Economia do Japão, Daishiro Yamagiwa, anunciou sua renúncia nesta segunda-feira, dia 24, após sofrer críticas por não conseguir explicar satisfatoriamente seus laços com a Igreja da Unificação. Yamagiwa é o primeiro integrante do gabinete japonês a renunciar desde que o primeiro-ministro Fumio Kishida assumiu o cargo, no ano passado. A ultraconservadora Igreja da Unificação é suspeita de arrecadar enormes doações dos adeptos sob o pretexto de "vendas espirituais". A controvérsia em torno da igreja já envolveu dezenas de parlamentares do governista Partido Liberal Democrata (PLD) e abalou o governo de Kishida. Fonte: Associated Press.