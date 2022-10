Incêndio atinge galpão em Diadema

Da Redação



24/10/2022 | 09:18



Um incêndio atingiu, na madrugada desta segunda-feira (24), um galpão comercial na rua Riachuelo, 100, em Diadema. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o alastramento das chamas se iniciou por volta das 5h10. Foram necessárias 13 viaturas para iniciar o combate ao fogo, que foi contido por volta das 7h após reforço nas equipes. Não há vítimas.

Uma fábrica de peças de plásticos funciona no galpão, e ainda não se sabe os motivos para o início do incêndio. De acordo com o informado pela corporação, mais cinco viaturas foram acionadas, totalizando 18. Após o fim do incêndio e do processo de rescaldo, os bombeiros deixaram o local. No momento, a Defesa Civil do município se encontra no endereço do incidente.

A matéria encontra-se em atualização, após respostas das partes envolvidas, a notícia será atualizada.