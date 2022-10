PIB da China acelera e cresce 3,9% no 3° trimestre ante igual período de 2021

24/10/2022 | 07:26



O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 3,9% no terceiro trimestre deste ano ante igual período de 2021, segundo informou o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês), nesta segunda-feira, 24.

O resultado representa uma aceleração após o avanço anual de 0,4% registrado nos três meses anteriores. O número também superou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam expansão de 3,5%.

O PIB chinês avançou 3,9% no terceiro trimestre ante o segundo, após ter encolhido 2,6% entre abril e junho, ainda de acordo com a NBS. No acumulado do ano até setembro, o avanço foi de 3,0%, bem aquém da meta de cerca de 5,5% estabelecida pelo governo para o ano inteiro.

Originalmente, os dados do PIB estavam marcados para sair na última terça-feira, 18, mas o NBS anunciou que atrasaria a divulgação na véspera do dia agendado, sem detalhar os motivos. Analistas apontaram para a realização do 20°Congresso do Partido Comunista, que abriu caminho para um terceiro mandato do presidente chinês, Xi Jinping, em inédita consolidação de poder. Com informações da Dow Jones Newswires.