Bolsonaro volta a defender aumento acima da inflação do salário mínimo

23/10/2022 | 23:04



O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer, neste domingo, 23, que em um eventual novo mandato, em 2023, o salário mínimo do Brasil irá aumentar acima da inflação. O presidente também se comprometeu em conceder aumento real para aposentados, pensionistas e servidores públicos.

"Nós daremos sim um aumento acima da inflação para o salário mínimo, para os aposentados e para os servidores", disse o presidente. "Eu acredito no ministro Paulo Guedes, que é reconhecido fora do Brasil, os números da economia nossa realmente são de fazer inveja para a grande maioria dos outros países", afirmou, durante entrevista à Record TV.

"Se ele Guedes falou isso agora, eu tenho a certeza que ele tem meios e sabe como colocar em prática esses reajustes", declarou Bolsonaro. O aumento real do salário mínimo tem sido tema utilizado pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para criticar o governo do adversário.