Bolsonaro diz que BC trabalha em ferramenta para aumentar segurança do Pix

23/10/2022 | 22:08



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo, 23, durante sabatina promovida pela Record, que conversou hoje com representantes do Banco Central para procurar maneiras de aumentar a segurança do Pix, e diminuir casos como o de sequestro. Segundo o chefe do Executivo, o BC planeja uma ferramenta para que os donos das contas sejam identificados

"O Banco Central vai desenvolver um sistema para que todo mundo possa ser identificado. Poderia ser que você, quando abrir uma conta, pode mandar pelo zap para lá uma foto de modo que as contas ditas laranjas não têm a foto de alguém", disse. Após questionamento do apresentador sobre formas de fraudar esse sistema, Bolsonaro reconheceu que a medida talvez não seja o suficiente "mas começa a fechar o cerco", disse.

Bolsonaro reafirmou que a ferramenta "veio pra ficar" e que outros países, como os Estados Unidos e a Colômbia, têm interesse no Pix. O presidente, no entanto, colocou em xeque o interesse do presidente colombiano, Gustavo Petro, de implementar o recurso por estar mais interessado em "liberar cocaína", associando o dirigente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).