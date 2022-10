Moraes bloqueia contas nas redes de Cris Brasil e ex-deputada será investigada

23/10/2022 | 20:46



A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, preso neste domingo, 23, pela Polícia Federal, será investigada pelo episódio envolvendo o pai. Foi por meio da conta no Twitter da ex-deputada que Jefferson divulgou vídeo insultando a ministra Cármen Lúcia, que atua no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A filmagem foi divulgada na sexta-feira, 21. Responsável por assinar a ordem de prisão contra Jefferson, que se entrou à Polícia Federal nesta noite, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, também determinou o bloqueio das contas de Cristiane nas redes sociais.

Cristiane será investigada por postar a gravação feita por Roberto Jefferson. Para permanecer em regime domiciliar, que estava cumprindo desde janeiro, o ex-deputado precisava respeitar a uma série de medidas restritivas. Uma delas proibia a participação em redes sociais próprias ou de terceiros.

No vídeo postado por Cristiane, Jefferson comparou a ministra Cármen Lúcia a uma "prostituta" e usou também os termos "Bruxa de Blair" e "Carmen Lúcifer" para se referir à ministra. Ontem, ao determinar a prisão do ex-deputado, Moraes apontou haver um "questão discriminatória" na gravação de Jefferson, que é investigado por atuação em milícia digital.

No Twitter, já é possível verificar que a conta da filha de Jefferson está bloqueada. "A conta @crisbrasilreal foi retida no Brasil em resposta a uma demanda legal", diz o aviso.