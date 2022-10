Oktobeerfest reuniu 60 mil visitantes no Paço de Santo André

O Paço Municipal de Santo André sediou neste fim de semana a segunda edição do Oktobeerfest no município. Entre sexta-feira e ontem, a organização estima que 60 mil pessoas passaram pelo evento. Variedade gastronômica, com destaque à presença de 15 cervejarias – entre 60 expositores – e shows de rock deram o tom à programação, promovida pela Base 2 Produções.

O almoço de domingo no Oktobeerfest foi ao som de clássicos de Led Zeppelin, em tributo apresentado pela banda No Quarter. Tânia Cunha, 52 e Valter Cunha, 59, prestigiaram a festa acompanhados da filha, do genro e dos sobrinhos. O casal, que mora atualmente em Boituva, aproveitou visita à filha, de São Bernardo, para conhecer o evento. “Eu estou amando. Gosto muito. Falou em festa, em agito, música, rock, tudo junto, para mim é ótimo”, avaliou Tânia.

A programação musical e a gastronomia foram aprovados pelo casal. “A gente veio para ver o tributo ao Led Zeppelin, mas depois a gente acabou gostando e agora a gente não sabe que horas vai embora. Já comemos e a cerveja está indo. A gente não sabe até que horas”, brincou Valter.

Durante os três dias da festa, o Paço andreense recebeu apresentações de bandas que tocaram sucessos de Bon Jovi, com a banda These Days, de Ramones, com Teenage Lobotomy, entre outros artistas. Massacration, grupo de heavy metal famoso pelas performances bem humoradas na MTV, subiu ao palco do Oktobeerfest no sábado.

“Os pontos fortes de nosso evento são a segurança, as bandas e a praça de alimentação. Temos sempre um público família”, contou Monika Bass Cavalera, da empresa Base 2 Produções. “Acredito que de todos os eventos que já fizemos, sábado foi o dia com o maior público. Estamos trazendo propostas diferentes e estão dando muito certo”, destacou.

Esta foi a segunda edição do Oktobeerfest em Santo André e a quarta na região. A programação contou com o apoio da Prefeitura. A entrada foi gratuita, com a sugestão de doação de um litro de leite ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade do município.

De acordo com a entidade, até o fim da tarde de ontem, foram arrecadados 1.078 litros de leite e 46 kg de alimentos não perecíveis que serão destinados para famílias em situação de vulnerabilidade de Santo André.

Somente neste ano, eventos com esta proposta de entrada no Paço Municipal ou outros locais públicos de Santo André arrecadaram em torno de 50 toneladas de alimentos.