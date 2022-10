Internacional empata com o Coritiba e fica a dez pontos do líder Palmeiras

23/10/2022 | 20:31



Mesmo depois de sair atrás no placar, o Internacional conseguiu empatar e complicou o Coritiba na luta contra a zona de rebaixamento do Brasileirão. Na noite deste domingo, os dois times ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Couto Pereira. Luciano Castán e Vitão fizeram os gols do jogo, um em cada tempo.

Com o resultado, o Internacional chegou a doze rodadas sem derrota e segue na segunda colocação com 61 pontos. Agora fica dez pontos distante do Palmeiras, que tem 71. Já o Coritiba vive um momento totalmente diferente na tabela. Com 35 pontos é 15º colocado e está a dois pontos acima da zona de rebaixamento.

O Coritiba começou fazendo pressão na defesa do Internacional. Logo aos cinco minutos, Alef Manga foi até a linha de fundo e rolou para trás. Galarza chegou chutando de fora da área e saiu tirando tinta da trave. A resposta do time visitante veio aos 18 minutos, quando Alan Patrick chutou da entrada da área e Gabriel Vasconcelos fez grande defesa.

Os donos da casa abriram o placar. Aos 23 minutos, Trindade cobrou escanteio e o zagueiro Luciano Castán ganhou dos zagueiros para mandar de cabeça para o fundo das redes. A partir daí, o Internacional se mandou ao ataque, mas faltou pontaria. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do Coritiba.

Na volta do intervalo, o Internacional seguiu em cima e até chegou a balançar as redes com Alemão aos seis minutos, mas o lance foi invalidado após revisão no VAR. Mas, minutos depois, aos 14 minutos, Vitão deixou tudo igual. Alan Patrick cobrou falta na intermediária e Vitão mandou de cabeça para o gol.

Depois do gol, apesar dos dois times terem seguido em cima, o ritmo da partida caiu um pouco. A melhor chance para desempatar veio pelos lados do Coritiba, aos 31 minutos. Régis rolou para trás e Juan Días chegou batendo, mas a bola foi para fora.

Os times voltam a campo já neste meio de semana para a disputa da 34ª rodada. Na quarta-feira, o Internacional recebe o Ceará, no estádio Beira-Rio, às 21h45. Enquanto isso, na quinta-feira, o Fortaleza encara o Coritiba, na Arena Castelão, às 19h.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 1 INTERNACIONAL

CORITIBA - Gabriel; Nathan, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Galarza (Warley), Trindade, Bernardo (Juan Díaz) e Boschilia (Régis); Léo Gamalho (Biel) e Alef Manga. Técnico: Guto Ferreira.

INTERNACIONAL - Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny (Lucas Ramos), Edenílson, Carlos de Pena, Alan Patrick (Estevão) e Pedro Henrique (Wanderson); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

GOLS - Luciano Castán, aos 23 minutos do primeiro tempo e Vitão, aos 14 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luciano Castán, Galarza e Trindade (Coritiba) e Johnny (Internacional).

RENDA - R$ 376.345,00.

PÚBLICO - 17.262 pagantes (18.485 total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).