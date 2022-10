Alzheimer e Covid-19, onde se encontram?

Antonio Carlos do Nascimento



Faz pouco que publiquei neste espaço artigo sobre demência, no qual sublinhei que a Doença de Alzheimer é a principal causa para este quadro clínico, caracterizado por declínio cognitivo progressivo, deflagrando comprometimentos graves na memória, pensamento, linguagem, julgamento e capacidade de aprendizado.

Por outro lado, dentre as queixas residuais mais frequentes de pacientes convalescentes da Covid-19, está o déficit cognitivo, descrito por seus portadores, como dificuldade de raciocínio, lentidão para associar ideias, dificuldade para encontrar palavras em diálogos, para anotar os relatos mais comuns.

Ocorrência potencialmente presente nas duas doenças é a deficiência olfativa, com vários estudos científicos demonstrando que este distúrbio pode surgir no Alzheimer antes dos transtornos cognitivos, enquanto, sabemos bem, que foi sintoma frequente nas apresentações clássicas da primeira onda pandêmica, em 2020.

Uma pesquisa desenvolvida no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e publicado em maio deste ano, no jornal “European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience” (Arquivos Europeus de Psiquiatria e Neurociência Clínica), enlaça as observações supracitadas.

O estudo demonstrou que pacientes com Covid-19 que apresentaram perda de olfato ou paladar por um período prolongado, foram mais propensos a ter dificuldades em testes cognitivos, especialmente de memória, seis meses depois da doença aguda.

Embora seja pouco provável que esta infecção viral provoque lesões definitivas graves nos tecidos cerebrais relacionados à cognição, admite-se que possa causar danos menores, ou precipitar a apresentação do Alzheimer em indivíduos propensos.

Por outro prisma, testes simples para avaliações olfato-gustativas, podem ser bom caminho para o diagnóstico precoce de Alzheimer.

Seja em suas ondas mortais, ou, em seu atual período de aparente pausa, o Sars-CoV-2 segue nos ensinando!