Roberto Jefferson se entrega à polícia após resistir à ordem de prisão

23/10/2022 | 20:12



Depois de atirar contra policiais federais e resistir à ordem de prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) se entregou à polícia no início da noite de hoje. O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente e candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre outros políticos e instituições do País, repudiaram o episódio.

Mais cedo neste domingo, Jefferson desrespeitou ordem emitida pelo STF (Supremo Tribunal Federal) que revogava prisão domiciliar determinada em inquérito sobre organização criminosa. O mandado de prisão foi emitido após a Justiça entender que houve o descumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-deputado, entre as quais conceder entrevista, compartilhar fake news e ofender a ministra Cármem Lúcia.

“As inúmeras condutas do denunciado podem configurar, inclusive, novos crimes, entre eles os delitos de calúnia, difamação, injúria (arts. 138 a 140 do Código Penal), de abolição violenta do estado democrático de direito (art. 359-L do Código Penal) e de incitar, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os Poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)”, citou o ministro Alexandre de Moraes em sua decisão.

Além de atirar e ferir dois policiais (atingidos por estilhaços de vidro), o ex-deputado lançou uma granada contra os agentes que cumpriam o mandado de prisão.

Nas redes sociais, Bolsonaro disse repudiar a "ação armada" de Jefferson e os ataques proferidos contra a ministra Cármen Lúcia. Logo após a prisão, o presidente Bolsonaro publicou vídeo com posicionamento nas redes sociais. “O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio”, declarou.

Além de repudiar as falar conta a ministra da Suprema Corte, Lula prestou solidariedade aos policiais no exercício de seu dever e disse estar “torcendo pela rápida recuperação” dos agentes.

Em sua conta no Twitter, o candidato ao governo de São Paulo, Tarcício de Freitas (Republicanos) lamentou as falas de Jefferson contra a ministra Cármen Lúcia, “bem como a reação absurda nesta manhã”. O também candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), declarou solidariedade aos policiais federais que foram feridos.

A presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Sindpesp) e vice-presidente da Federação Nacional dos Delegados da Polícia Civil (Fendepol), delegada Raquel Gallinati, também se posicionou, há pouco, face à resistência à ordem de prisão por parte de Roberto Jefferson. “Por mais que discordemos de decisões de uma instituição de Estado, sustentáculo dos pilares da Justiça, a reação violenta de um ex-deputado federal contra agentes da Segurança Pública jamais deve ser aceita, sob pena de se colocar em risco aquilo que nos é mais caro: a democracia”.