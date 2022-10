Moraes parabeniza PF e diz que agressão contra policiais é 'inadmissível'

23/10/2022 | 19:56



Após o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) se entregar à Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou a prisão, foi as redes sociais para afirmar ser "inadmissível qualquer agressão contra os policiais".

Na manhã deste domingo, 23, ao resistir à primeira ordem de prisão, Jefferson disparou tiros de fuzil e arremessou uma granada contra a equipe policial, ferindo dois policiais federais. "Me solidarizo com a agente Karina Oliveira e com o delegado Marcelo Vilella que foram, covardemente, feridos", afirmou Moraes.

Na postagem, o ministro ainda parabenizou o trabalho da PF. "Parabéns pelo competente e profissional trabalho da Polícia Federal, orgulho de todos nós brasileiros e brasileiras", escreveu.

Mais cedo, ao despachar nova ordem de prisão contra Jefferson, Moraes afirmou que, ao atirar nos agentes, a conduta do ex-deputado pode configurar, em tese, duplo crime de tentativa de homicídio.