Grêmio supera Náutico 17 anos após "Batalha dos Aflitos" e confirma volta à elite

23/10/2022 | 18:40



O Grêmio confirmou matematicamente seu retorno para a elite do futebol brasileiro. Na tarde deste domingo venceu o Náutico por 3 a 0, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), no fechamento da 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bitello foi o destaque gremista ao fazer dois gols e dar assistência para o outro, marcado por Lucas Leiva.

O acesso acontece 17 anos depois da Batalha dos Aflitos, como ficou conhecido o confronto com o Náutico, em 2005, quando o Grêmio venceu por 1 a 0 e garantiu o título e o acesso na Série B. É, portanto, o segundo acesso gremista dentro do mesmo estádio.

Com a vitória, o Grêmio chegou a 61 pontos, retoma a vice-liderança e não pode mais ser ultrapassado pelo quinto colocado, o Ituano, que tem 54 e só pode chegar a 60 pontos. Os gaúchos se juntam ao Cruzeiro, que tem 72 e também já garantiu sua volta à primeira divisão. Vasco, com 59, e Bahia, com 58, completam o G-4 e são os favoritos para completarem a lista.

O Grêmio não iniciou o jogo muito bem e as primeiras chances foram criadas pelo Náutico. A primeira foi em chute de fora da área de Ralph, que forçou o goleiro a espalmar. Ele teve outra chance, chutando cruzado dentro da área, mas a bola foi para fora. A situação deixou Renato Gaúcho irritado. Ele até mandou todos os reservas se aquecerem ainda no primeiro tempo.

Aos poucos, porém, o time gaúcho começou a se organizar e não demorou muito para abrir o placar. Aos 25 minutos, após chute de Léo Gomes e defesa de Bruno, Bitello, que iniciou a jogada, ficou com o rebote e não desperdiçou. Com o gol, o Náutico caiu de produção e o Grêmio manteve a vantagem para o intervalo.

Se a situação já era difícil para o Náutico, piorou logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Isso porque Geuvânio deu um carrinho perigoso em cima de Kannemann e, após revisão no VAR, o árbitro, que tinha dado cartão amarelo, expulsou o atacante. O jogador saiu nervoso, deu um soco na cabine do VAR, quebrando parte do material acrílico de proteção.

Depois disso, o Grêmio não precisou se esforçar muito para ampliar. Aos 16 minutos, Bitello deu lindo passe e deixou Lucas Leiva na cara do gol, que marcou. O gol chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal. O gol foi especial para Leiva, que jogou a Batalha dos Aflitos.

Pouco depois, o Grêmio ficou em situação ainda mais confortável, quando Bitello marcou o terceiro, aos 21 minutos. Guilherme fez boa jogada na esquerda e chutou cruzado. Bruno defendeu, mas deu rebote e Bitello apareceu novamente para fazer seu segundo gol na partida.

O Grêmio não forçou o ritmo e apenas administrou o resultado, enquanto o Náutico, além de nova derrota, precisou lidar ainda com fortes vais da torcida, que protestou muito por conta da situação do time, rebaixado à Série C.

Agora, o Grêmio faz mais um jogo fora de casa, diante do Tombense, na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). Depois, encerra a temporada em sua arena, em Porto Alegre (RS), diante do Brusque, também rebaixado.

O Náutico volta a campo no sábado, às 19h, quando visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O último jogo será diante da Ponte Preta, em casa. A rodada final, em princípio, terá todos os jogos realizados às 18h30 do sábado (6).

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0 X 3 GRÊMIO

NÁUTICO - Bruno; Anilson, Arthur, João Paulo e João Lucas; Djavan (Mateus Cocão), Ralph (Souza) e Victor Ferraz (Julio Vitor); Everton Brito (Pedro Vitor), Geuvânio e Júlio (Richard Franco). Técnico: Dado Cavalcanti.

GRÊMIO - Brenno; Leonardo, Pedro Geromel (Bruno Alves), Kannemann (Thiago Santos) e Diogo Barbosa; Lucas Leiva (Lucas Silva), Villasanti e Bitello (Elkeson); Guilherme, Thaciano (Campaz) e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Bitello aos 25 minutos do primeiro tempo. Lucas Leiva, aos 16, e Bitello, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Júlio (Náutico). Lucas Leiva e Lucas Silva (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Geuvânio (Náutico).

RENDA - R$ 222.880,00.

PÚBLICO - 6.961 torcedores.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).