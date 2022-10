Reino Unido: Sunak ganha vantagem na disputa após Johnson desistir

23/10/2022 | 18:21



O ex-chanceler do Reino Unido Rishi Sunak parece prestes a se tornar o próximo primeiro-ministro depois que seu rival Boris Johnson desistiu da disputa na noite deste domingo, abrindo caminho para Sunak vencer a disputa em andamento para se tornar líder do Partido Conservador.

A corrida para substituir Liz Truss como primeira-ministra - apenas alguns dias depois que ela anunciou que está deixando o cargo depois que seu programa econômico implodiu - pode terminar na segunda-feira, com Sunak declarado vitorioso.

Até agora, o ex-gerente de fundos de hedge de 42 anos conquistou o maior apoio público dos legisladores conservadores, conquistando facilmente as 100 indicações necessárias para concorrer ao líder conservador e continua sendo o favorito para vencer. Os fabricantes de probabilidades no domingo deram a Sunak uma chance de 75% de se tornar o próximo primeiro-ministro.

Johnson, que não havia entrado formalmente na disputa, estava procurando legisladores do partido para obter as indicações necessárias para concorrer, enquanto tentava retornar a Downing Street apenas alguns meses depois de ser expulso após uma série de escândalos.

Sunak é visto no partido como uma mão segura que pode estabilizar os mercados enquanto o país luta contra a inflação de dois dígitos e a desaceleração do crescimento econômico. Existem 357 legisladores conservadores, o que torna possível que três candidatos concorram a primeiro-ministro. Se Sunak for o único a ultrapassar o limite de 100 indicações até o prazo de segunda-feira à tarde, ele se tornará primeiro-ministro.

Se mais de um candidato ultrapassar esse limite, os legisladores votam para reduzi-lo a dois e, em seguida, realizam uma votação indicativa na tarde de segunda-feira para mostrar quem eles preferem. Em seguida, os membros do partido Tory votam online para escolher o vencedor que seria anunciado até sexta-feira.